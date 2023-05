Le Théâtre Jankijou présente À la bonne aventure

Dans le cadre de sa 30e saison, le Théâtre Jankijou offre le troisième spectacle de la saison, À la bonne aventure, de l’autrice franco-suissesse Catherine Chevrot, et dans une mise en scène de Marielle Léveillé.

Quelques cartes dévoilées dans un moment de grande lassitude et voilà que la bonne aventure fera son œuvre. Mais cet avenir inattendu, voire inespéré, permettra-t-il à Madame de retrouver l’amour et la passion? Qui choisira-t-elle? La maison de la comtesse sera sous l’influence de l’amour qui s’amusera à former des couples plus improbables les uns que les autres. Personne n’y échappera. Et que dire de cette simple lettre qui arrivera juste au bon moment…

Vous serez tenus en haleine par le rythme et les émotions. Un défi de taille que les comédiens relèvent avec brio.

Les représentations auront lieu au Centre multifonctionnel Francine-Gadbois de Boucherville, au 1075, rue Lionel-Daunais, les 25, 26 et 27 mai à 20 h et le 28 mai à 14 h. Les billets sont au coût de 15$ + frais sur le site Le point de vente (www.lepointdevente.com). Des billets seront également disponibles à la porte au coût de 20$ chacun (comptant seulement).