Soirée cinéma « Silence, on tourne ! » édition 2023

Une soirée cinéma a eu lieu le 26 avril dernier à l’école secondaire du Grand-Coteau de Sainte-Julie. Sous la supervision de mesdames Nathalie Lachance, Laure Lasserre et Anne-Sophie L’Italien, 64 élèves ont participé à ce concours local de courts métrages « Silence, on tourne ! ». 24 courts métrages ont été présentés par les élèves de l’option court métrage 5e secondaire, arts plastiques et multimédia 3e secondaire ainsi qu’art dramatique et multimédia 3 secondaire. En deuxième partie, les spectateurs ont eu le plaisir d’entendre des élèves en chant et guitare interpréter des chansons en lien avec le cinéma. Nous tenons à remercier et féliciter tous les élèves qui ont participé à cette soirée ainsi que le personnel de l’école. Un gros merci à nos cinq juges : Annie-Claude Marineau, Ginette Tremblay, Dany Boucher, Christian Grenier et Raphaël Lacaille !



DANS LA CATÉGORIE « COURTS MÉTRAGES D’ANIMATION »

• 1er PRIX DU JURY : JENNY CARDIN, ALEXIS ÉTHIER, LORIE FOURNIER, ANDY HÉBERT ET MÉGANE JODOIN AVEC « LES AVENTURES DE TOM – LE MANÈGE »



• 2e PRIX DU JURY : LAURALIE GRENIER, NOAH MOGNOL, GABRIELLE MORRIS, JUSTIN PRUD’HOMME ET ÉLIOT RICHARD AVEC « UNE HISTOIRE D’AMOUR QUI TOURNE AU CAUCHEMAR »



• COUP DE CŒUR DU PUBLIC : SARA-ÈVE BOISSÉ, ROSE DESLAURIERS ET SABINE SMAIL AVEC « LA PRISE DE PARIS »



DANS LA CATÉGORIE « COURTS MÉTRAGES D’ANIMATION EN CAPTURE »

• 1er PRIX DU JURY : ASHLEY BEAUCHEMIN AVEC « UNE ACTIVITÉ CATASTROPHIQUE »



• COUP DE CŒUR DU PUBLIC : MALIK MARTEL, JULIEN RENÉ ET ALEXANDER ZARBATANY AVEC « OPÉRATION : SURVIE »



DANS LA CATÉGORIE « COURTS MÉTRAGES »

• 1er PRIX DU JURY : NOÉMIE CLAVEAU, HUGO LABONTÉ, VINCENT LABRIE, LÉONIE LEFEBVRE ET MARILOU POIRIER AVEC « LE MEURTRIER PYROMANE »



• 2e PRIX DU JURY : CHARLES HAINEAULT, ÉLOÏSE GAGNON, DELPHINE BATES ET SAMUEL CRUCES AVEC « OPÉRATION SIMARD »



• COUP DE CŒUR DU PUBLIC : ANTOINE BANVILLE, RAYANE MAKHLOUK ET LÉANNE PROVOST-LAROSE AVEC « L’ACCIDENT »



Merci à tous les participants pour cette très belle soirée et félicitations aux gagnants.