Vernissage des plus réussis de l’exposition d’œuvres de l’artiste multidisciplinaire Toussaint Riendeau

C’est plus d’une cinquantaine de personnes qui ont pris part, le 5 mai dernier, au vernissage de l’exposition d’œuvres printanières de l’artiste multidisciplinaire professionnel, M. Toussaint Riendeau, qui avait lieu au bureau de circonscription du député de Montarville, M. Stéphane Bergeron. Cette exposition se poursuivra jusqu’à la fin du mois de juillet prochain.



«Je suis très heureux d’avoir pu renouer avec cette belle tradition que j’avais instaurée dès le début de mon parcours politique et qui a dû être interrompue en raison de la pandémie, soit d’offrir les murs du bureau de circonscription à des artistes locaux afin qu’ils puissent faire montre du fruit de leur travail et de leur immense talent! Pour cette troisième exposition à se tenir à cet emplacement, ce sont des œuvres lumineuses de Toussaint Riendeau, dont la réputation transcende nos frontières, qui sont à l’honneur. M. Riendeau est un artiste généreux, qui, chaque année, ouvre les portes de son atelier au public dans le cadre des Journées de la culture. La rumeur veut qu’il n’existerait aucun matériau que ce touche-à-tout n’ait jamais travaillé. Il avait préparé cette collection printanière pour une exposition qui devait avoir lieu à la Ville de Brossard, mais qui a malheureusement été annulée. Je trouvais dommage qu’il ne puisse exposer ses superbes toiles et lui ai proposé de le faire au bureau de circonscription, ce qu’il a spontanément accepté, à mon grand plaisir», de mentionner le député de Montarville.



«Je suis honoré de pouvoir exposer au bureau de M. Bergeron, qui ne manque jamais de prouver son engagement envers mon travail depuis de nombreuses années. J’ai été très ému de constater la présence de nombre d’amis lors de ce vernissage», d’ajouter M. Riendeau qui a pu expliquer aux visiteuses et visiteurs présents les techniques et matériaux utilisés dans son processus créatif.



«Alors que les bourgeons éclosent, cette exposition sur le thème du printemps revêt une signification toute particulière. Et pour ajouter à sa grande valeur, chacune des toiles qui la composent est accompagnée d’un texte écrit par des membres du Cercle des poètes de la Montérégie, qui nous partagent, en lien avec celles-ci, leurs réflexions sur l’amour, l’amitié et le passage du temps, ce qui, pour le visiteur, donne à l’expérience une toute nouvelle perspective. J’aime à dire que les arts et la culture sont l’âme d’un peuple. Il m’apparaît donc important, pour les parlementaires, d’en faire activement la promotion. C’est dans cet esprit que j’invite l’ensemble de mes concitoyennes et concitoyens à venir admirer les œuvres de M. Riendeau et, qui sait, peut-être même faire une acquisition qui viendra illuminer leur chez-soi», de conclure Stéphane Bergeron.



Rappelons que le bureau de circonscription du député fédéral de Montarville est situé au 1990, rue Léonard-de-Vinci, bureau 201, à Sainte-Julie. L’exposition de M. Riendeau est accessible durant les heures d’ouverture du bureau, soit du lundi au vendredi, de 9h00 à midi et de 13h30 à 17h00, et ce, jusqu’à la fin du mois de juillet.