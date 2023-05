De nouveaux soins neurochirurgicaux hautement technologiques à l’Hôpital Charles-Le Moyne

La population de la Montérégie bénéficie de nouveaux soins à la fine pointe de la technologie en matière de neurochirurgie. En effet, l’Hôpital Charles-Le Moyne, qui assure un mandat régional en neurochirurgie, est le premier établissement au Québec à s’être équipé d’un laser robotique destiné aux opérations du cerveau des patients adultes. Véritable révolution neurochirurgicale, cette nouvelle technologie est conçue spécifiquement pour enlever avec précision les tumeurs cérébrales et réduire la probabilité d’endommager les cellules saines à proximité. L’implantation de ce nouvel équipement a été initiée par le Dr Ramez Malak, neurochirurgien à l’Hôpital Charles-Le Moyne. « Nous disposons maintenant d’une alternative pour opérer les patients qui présentent un cas complexe ou lors d’une récidive. Le laser permet également de traiter certaines formes d’épilepsie. Pour l’instant, les résultats obtenus sont fort encourageants, car nous offrons une meilleure qualité de vie aux patients », souligne-t-il. Contrairement à la chirurgie cérébrale traditionnelle, l’utilisation du laser robotique est moins invasive puisqu’elle ne nécessite pas de craniotomie. L’opération est guidée à distance par imagerie par résonance magnétique (IRM) grâce à de petites incisions de la taille d’un crayon. Cette méthode accélère considérablement le temps de convalescence du patient et lui évite un séjour aux soins intensifs. Une seule journée d’hospitalisation est nécessaire après la chirurgie. Déjà, six personnes ont subi une intervention chirurgicale du cerveau par laser robotique et d’autres opérations sont à venir.