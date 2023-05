Basketball : les succès des Cobras soulignés

L’Association de basketball Boucherville a célébré deux de ses équipes Cobras. L’équipe Mini féminin A a remporté la Classique Astéries qui se tenait les 7 et 8 janvier dernier à Victoriaville, en plus de conclure par une saison quasi parfaite avec dix victoires et une défaite.

L’équipe Mini masculin A no 3 a gagné quant à elle le tournoi des Athlétiques de L’Ancienne-Lorette le 19 mars dernier, après une excellente saison de dix victoires et six défaites.

