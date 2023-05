Une pilule, une petite granule … une pièce de théâtre qui fait bien rire !

La troupe de théâtre de la FADOQ de Boucherville a repris avec brio la pièce Un malade très imaginaire de Frédéric Dubost, une parodie d’une pièce de Molière. Elle a été adaptée pour la Fadoquerie par Michel Gendreau et Collette Binette. Une pilule, une petite granule a été présentée en fin de semaine dernière devant 230 personnes bien rieuses. Elle est la preuve qu’il n’y a pas d’âge pour apprendre de nouvelles choses et devenir de bons comédiens.

Les huit comédiens âgés entre 66 et 82 ans sont montés sur la scène de la salle Sainte-Famille. Quelques-uns avaient de l’expérience et d’autres pas, mais une chose est certaine, ils ne manquaient pas de vitalité. Ils ont répété chaque semaine, depuis septembre dernier, pour habilement se glisser dans la peau de leur sujet.

La pièce raconte l’histoire de Jean-Sébastien, un auteur à succès hypocondriaque, grand consommateur de médicaments, et manipulé par sa femme et ses complices.

Ce fut pour les spectateurs une belle heure qui a passé rapidement et qui a fait rire plus d’une fois. La pièce avait aussi été présentée dans des résidences pour personnes âgées de Boucherville.

Chaque année depuis 2017, mais sauf durant la pandémie, la FADOQ de Boucherville présente une pièce de théâtre.