Mois de l’arbre et des forêts: en mai, le Québec et ses régions célèbrent le bois

Les festivités du 141e Mois de l’arbre et des forêts sur le thème « Le bois, enraciné dans notre quotidien » tout au long du mois. Pour l’occasion, des activités par centaines auront lieu dans des communautés de toutes les régions du Québec à l’initiative, notamment, des associations forestières régionales, d’organismes, d’écoles et de municipalités. Le ministère des Ressources naturelles et des Forêts (MRNF) invite la population à montrer son attachement pour les arbres et les forêts, qui caractérisent plusieurs de nos paysages. La riche programmation permettra également au grand public de se familiariser davantage avec cette ressource renouvelable et durable. Pour l’édition 2023, le Mois de l’arbre et des forêts vise à sensibiliser les Québécoises et les Québécois à l’omniprésence du bois dans notre quotidien. Matériau abondant, parfois structurant, parfois décoratif, le bois est malléable, polyvalent et intemporel. Il existe plusieurs milliers de produits fabriqués avec du bois ou ses composantes ayant une multitude d’applications surprenantes. On retrouve même de ces produits jusque dans nos cellulaires! De plus, les forêts et les produits du bois sont des alliés importants dans la décarbonation de notre économie. Bref, le bois fait partie de nous, il est enraciné dans notre quotidien.nPour connaître toutes les activités et pour consulter les outils éducatifs et les éléments visuels disponibles, visitez la page Web du Mois de l’arbre et des Forêts 2023. Année après année, le Ministère rend disponibles, gratuitement, près de 700 000 plants afin qu’ils soient distribués par des organismes aux citoyennes et citoyens intéressés. Pendant deux ans, ces jeunes arbres ont poussé grâce aux bons soins du personnel de nos pépinières gouvernementales. Le MRNF cultive ainsi 130 millions de plants annuellement pour soutenir le renouvellement de nos forêts. Une invitation personnalisée sera envoyée au cours du mois de mai aux parents inscrits au programme « Mon arbre à moi ». Cette communication leur précisera quand et à quel endroit il sera possible de se procurer leur plant de même qu’une échelle de croissance. En partenariat avec les centres hospitaliers et les maisons de naissance, ce programme permet à tout enfant né ou adopté au Québec dans l’année d’obtenir un petit plant d’arbre pour qu’ils grandissent ensemble.