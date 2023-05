Un nouvel album en duo pour le Julievillois Nicolas Fontaine

Melyssa Lemieux, de Sainte-Agathe, et Nicolas Fontaine, natif de Sainte-Julie, forment le duo Libelle et ils partagent une passion pour la musique qui a donné « naissance » à un EP, Les pieds en ballerine, sorti le 5 mai dernier, qui comprend six douces mélodies évoluant autour des relations amoureuses.

Cet EP est une ode aux relations ainsi qu’une réflexion sur l’amour en général : l’amour que l’on a perdu, l’amour de soi, mais aussi l’amour des siens.

La pièce Doucement, tendrement est la première que le duo a écrite ensemble et elle démontre la douceur des premiers pas d’une relation amoureuse, le fait de prendre son temps, d’écouter la nature et de faire confiance à la vie et à ses instincts. « On a voulu faire un parallèle entre les saisons et l’évolution d’une relation, comme si celle-ci évoluait une saison à la fois, chaque chose en son temps », a précisé le duo.

Cette chanson est précédée en ouverture de la pièce Comprends-tu?, qui est inspirée des relations pouvant devenir malsaines à cause d’un manque de communication, tandis que la suivante, Mon corps, « est une réflexion profonde sur la recherche d’identité à travers les relations autant émotionnelles que sexuelles, dans lesquelles on peut facilement s’oublier », ont-ils ajouté.

Mon jardin, au rythme plus entraînant, est inspiré d’une série d’images amusantes issues d’une soirée bien arrosée autour d’une bonne bouteille de vin, de quelques chandelles et d’un ukulélé. Les accords de Chrysalide ont pour leur part été inspirés par des arbres gigantesques quelque part sur l’île de Vancouver.

La dernière pièce est une magnifique berceuse composée par le père de Melyssa, qui lui chantait cet air lorsqu’elle n’était qu’une enfant, alors qu’il était inspiré par la boîte à bijoux musicale qu’il lui avait offerte dans laquelle tourne une ballerine.

« Après avoir réfléchi au concept du EP et avoir choisi le titre Les pieds en ballerine, on n’a pu s’empêcher d’enregistrer ce dernier morceau pour clore le thème en beauté et donner une seconde vie à ce doux souvenir d’enfance réconfortant », ont conclu Melyssa et Nicolas.