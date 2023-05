Pour sa 4e édition, qui aura lieu du 17 au 28 mai prochain, le Festival de contes Flots de paroles prend des airs de printemps sous le thème « Retour aux sources ». Au programme, une série de spectacles inspirés du répertoire de la grande tradition orale à Verchères, Varennes, le mercredi 17 mai en soirée, Contrecœur et Saint-Hyacinthe. Treize artistes révéleront à leur façon leurs contes préférés transmis de génération en génération et toujours aussi vivants aujourd’hui.

Parmi les artistes invité.e.s, Flots de paroles accueillera le conteur Michel Faubert avec son spectacle « Chien, canard et autres contes merveilleux ». S’ajoutent à ce conteur émérite, des artistes de la parole de grand talent : François Lavallée, Nadyne Bédard, Jérôme Bérubé, Isabelle Crépeau, Lucie Bisson, Les Semeurs de contes, ainsi que trois artistes d’outre-mer : deux conteuses martiniquaises, Régine Féline et Marie-Georges Giboyau, et le conteur belgo-japonais, Pascal Mitsuru-Guéran.

« La Grande soirée ! » du samedi 20 mai, présentée par la Fabrique Culturelle, donnera assurément un avant-goût du style de chacun des artistes. Ils viendront, tour à tour, titiller l’imaginaire avec de courtes histoires sans pareilles.



Parmi les nouveautés de cette année, on retrouve une Randonnée contée aux abords du fleuve Saint-Laurent avec le collectif Les Semeurs de contes qui marchent le long du territoire québécois depuis 10 ans. De plus, au parc Jean-Marie-Moreau, situé en plein centre du vieux village de Verchères, il sera offert de vivre une expérience multimédia immersive au cœur de projections sur 3600 où virtuellement deux artistes livreront leur réinterprétation de la légende autochtone « Le 5e rêve », mythe fondateur de la création du monde (entrée libre).



Pré-Festival – Mieux connaître le conte

Pour les personnes qui ont le goût d’apprendre à conter ou de se perfectionner, Flots offre un atelier d’initiation au conte le 13 mai 2023. Et pour le personnel des médias et des étudiants en communication invités, un atelier de sensibilisation à cet art millénaire leur est tout spécialement réservé (atelier, repas et spectacle), le 20 mai.



La plupart des spectacles sont destinés aux grandes personnes (à partir de 13 ans), mais quatre spectacles seront présentés à l’école Ludger-Duvernay de Verchères et un à la Vieille Caserne où conteront Régine Féline et Pascal Mitsuru-Guéran.

Pour plus de détails sur les spectacles, les horaires et les artistes, visitez le site Internet « flotsdeparoles.com » et abonnez-vous à la page Facebook « flotsdeparoles »

Les billets sont disponibles sur le site internet ou sur la billetterie en ligne.