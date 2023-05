Gaston Entérite : un auteur et conférencier à découvrir

La députée de Montarville et présidente de l’Assemblée nationale, Nathalie Roy, a récemment reçu à son bureau de circonscription l’auteur et conférencier bouchervillois Gaston English, également connu sous le pseudonyme Gaston Entérite.

Auteur prolifique, M. English se donne pour mission de publier pas moins de quatre recueils de pensées humoristiques par année. C’est dire qu’il prend sa mission de faire sourire ses lecteurs très au sérieux ! D’ailleurs, il n’hésite pas à recommander la lecture de passages de ses livres après le visionnement des nouvelles télévisées, question de se remonter le moral.

« J’ai eu beaucoup de plaisir à échanger avec monsieur English et à parcourir les pages de ses différents ouvrages, a déclaré Mme Roy. Son sens de l’humour et sa grande intelligence m’ont particulièrement touchée. Je suis convaincue que ses mots sauront faire du bien à beaucoup de personnes. C’est un homme qui gagne à être connu. »

La députée invite les citoyens qui le désirent à le contacter pour obtenir plus d’informations sur ses travaux, puisque ses livres sont autopubliés et non disponibles en librairies. Il est également à noter que l’auteur offre ses services à titre de conférencier dans les résidences pour aînés, où il se fait un devoir de propager rires et sourires par le biais d’anecdotes inspirées de son parcours de vie totalement hors du commun.

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter monsieur English à l’adresse mtl23@outlook.com