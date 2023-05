1944 animaux adoptés en 2022

Selon le rapport d’activité de l’année 2022 de Proanima, 1944 animaux ont été adoptés au cours de l’année dernière. Ce service animalier dessert 13 territoires de la Montérégie, dont Boucherville et Longueuil.

Voici d’autres statistiques intéressantes : 4088 animaux reçus en 2022 : 145 hébergements temporaires et prises en charge; 246 animaux placés en famille d’accueil; 2688 chirurgies, dont 328 pour des chats de citoyens à faibles revenus; 5189 interventions de l’unité mobile; 203 bénévoles et 12 997 heures de bénévolat; 112 218 $ de dons du public.

Depuis ses 10 ans d’existence, 28 000 animaux ont été sauvés.