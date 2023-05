Le grand retour du Bal des aînés : une soirée couronnée de succès !

Le 29 avril dernier, la Ville de Boucherville tenait la 5e édition du Bal des aînés, une soirée dansante et animée, offerte aux personnes de 50 ans et plus. Plus de 250 participants étaient au rendez-vous avec le sourire, malgré une température extérieure maussade cette journée-là.



Après trois ans d’absence, les témoignages des personnes présentes ont confirmé la pertinence de tenir ce genre d’événement. La soirée s’est déroulée sous la thématique Hollywood, mise de l’avant grâce à des décors impressionnants. Les invités étaient les vedettes de la soirée ! Cocktail de bienvenue, tapis rouge, vox pop, kiosques de prise de photos, mur des célébrités, danse en ligne et danse sociale sous le rythme du Preville Big Band, ainsi que présence de danseurs-accompagnateurs pour les gens seuls.



C’est en présence de Jean Martel, maire de Boucherville et d’Isabelle Bleau, conseillère municipale du district 1 et présidente de la commission des aînés, que s’est déroulée cette magnifique soirée.



Cet événement rappelle l’importance qu’accorde la Ville à la qualité de vie de ses citoyens et à une offre d’activités variée, notamment pour les aînés. Il s’agit d’une belle occasion pour créer des liens, briser l’isolement, se divertir et créer de beaux souvenirs.



C’est avec plaisir que la Ville espère retrouver encore plus d’aînés lors de cette activité l’an prochain et aider ces personnes à renouer avec les rencontres post-pandémie.