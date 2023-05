Mai sans tondeuse : Boucherville embarque dans le mouvement!

La Ville de Boucherville, soucieuse d’en faire plus pour le maintien de la biodiversité, fait le choix éclairé d’adhérer au mouvement mondial Mai sans tondeuse en invitant ses citoyens à ne pas tondre leur pelouse en mai, afin de permettre aux pollinisateurs de se nourrir durant cette période de l’année, cruciale à leur survie.

Protéger les pollinisateurs

Les pollinisateurs, dont les abeilles, les bourdons et les papillons font partie, sont en déclin constant. Ces insectes sont indispensables à l’équilibre des écosystèmes et jouent un rôle clé dans la reproduction des espèces végétales. Or, au printemps, les fleurs qui leur offrent de la nourriture se font rares. Ne pas tondre sa pelouse durant ces quelques semaines de mai leur donne accès à une importante source de nectar et de pollen, présente notamment dans les pissenlits.

L’idée n’est pas de laisser pousser la pelouse indéfiniment, mais de retarder de quelques semaines la première tonte afin de laisser la nature se déployer.

Les actions posées par la Ville

Ainsi, pour laisser libre cours à la floraison printanière durant le mois de mai, la Ville ne tondra pas la pelouse sur l’ensemble de ses espaces verts; seuls les terrains sportifs seront tondus deux fois par semaine pour des raisons de sécurité. Puis, en juin, la tonte de la pelouse se fera graduellement, jusqu’à l’atteinte de la longueur désirée.

Bien entendu, durant le mois de mai, Boucherville suspendra temporairement l’application de certains articles de sa réglementation sur les nuisances relatives au gazon et aux herbes hautes.

Cette initiative de la Ville de Boucherville s’inscrit dans son engagement à poser des actions concrètes pour protéger l’environnement et survient alors qu’elle vient d’adopter son nouveau Règlement sur l’utilisation extérieure des pesticides et des engrais.

Voir sa pelouse autrement

La culture populaire fait en sorte que l’on a souvent tendance à comparer une belle pelouse résidentielle à celle d’un terrain de golf. Et si on changeait de point de référence? Si la pelouse parfaite devenait plutôt un écosystème, un espace à l’abri des pesticides et engrais chimiques, une aire favorisant la biodiversité? Pour plus d’informations sur le sujet, il est possible de consulter la section Écopelouse et herbicyclage sur le site Web de la Ville.

Le 23 mai prochain, l’écopelouse fera également l’objet d’une conférence intitulée Écopelouse, pour une pelouse vraiment belle…naturellement ! Pour obtenir un laissez-passer, rendez-vous au boucherville.ca/billetterie.



Renseignements :

Ligne info-environnement : 450 449-8113

info.environnement@boucherville.ca