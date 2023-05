L’auteure-compositrice-interprète originaire de Varennes, Megane Lebel s’est récemment envolée vers Paris afin d’intégrer la douzième saison de The Voice France. L’artiste rejoint l’équipe de la chanteuse pop, Amel Bent, après avoir interprétée Gravity (Sara Bareilles) aux auditions à l’aveugle. Il n’aura suffi que de quelques secondes avant que la coach se retourne pour découvrir le visage de Megane.

« C’était très stressant et, en même temps, je me suis sentie à ma place. Comme si je m’étais préparée pour ce moment toute ma vie. » a dit la jeune artiste varennoise.

Sur plus de 50 000 candidats, Megane Lebel est la seule canadienne à avoir été sélectionné pour faire partie de l’aventure.

« Quand j’ai su que la production avait reçu plus de 50 000 candidatures, je n’en revenais pas. Le sentiment de me retrouver dans les 100 candidats sélectionnés est indescriptible. Je me sens bien, encrée et prête à montrer à l’Europe qui je suis! » dit Megane.

Artiste indépendante, Megane Lebel compte à son actif un EP, nommé L’Accalmie sorti en 2022. Son premier extrait Prête pas prête, j’y vais figurait dans la liste des découvertes 2022 de l’ADISQ et une seconde chanson, Belvédère a grimpé le palmarès de la chaîne Franco Country de Sirius XM pour rester numéro 1 deux semaines consécutives. Après avoir fait ses débuts sur la scène québécoise, l’émission française est un réel tremplin pour la jeune artiste country.

La carrière de Mégane Lebel

Auteure-compositrice-interprète, Mégane Lebel rêve de faire de la musique depuis qu’elle est haute comme trois pommes. C’est en décrochant un rôle dans le vidéoclip de la chanson « J’prends ma guitare » de France D’Amour qu’elle comprend que sa passion est les arts. Par la suite, naît une relation d’amour inconditionnel avec le Country. Bien qu’elle ressente un attachement particulier pour ce style musical, elle s’inspire également de la chanson québécoise ainsi que du folk pour composer ses propres pièces. De Guillaume Lafond à Louis-Jean Cormier, Megane assure les premières parties de plusieurs artistes au fil des années. Diplômée du Cégep Marie-Victorin (Montréal) en chant populaire, c’est en avril 2021 que Megane Lebel saute dans le vide. Elle signe un contrat de disque avec les Productions Dynamite (Laurence St-Martin, Francis Degranpré, Véronique Labbé) afin de se lancer dans l’univers du Country. Elle foulera entre autres les planches du Festival Western de St-Tite, et du Festival Country de Lotbinière, cet été.