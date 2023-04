ArcelorMittal Produits longs Canada, présentateur officiel de la Marche Source Bleue

La Fondation annonce qu’ArcelorMittal Produits longs Canada a accepté, pour une première édition, d’être le présentateur officiel de la Marche Source Bleue. Fidèle partenaire depuis 2014, c’est avec reconnaissance qu’elle a

C’est le dimanche 7 mai prochain que se tiendra la 14e édition de la Marche Source Bleue. Sous le thème Parce que la vie, c’est maintenant, des centaines de marcheurs envahiront les rues de Boucherville pour soutenir activement la Maison de soins palliatifs Source Bleue.

Les départs du 5 km et du 10 km seront donnés par la grande dame de la météo, Colette Provencher, porte-parole et précieuse amie de la Source Bleue.

Pour cette importante activité de levée de fonds, la Fondation espère atteindre un objectif financier de 275 000 $.

Les inscriptions et dons peuvent être effectués en ligne à Marche Source Bleue ou par téléphone au 450 641-3165.

La Marche en bref :

• Où : départs et arrivées sur le site de la Maison Source Bleue

• Quand : le dimanche 7 mai 2023

• 2 parcours offerts : 10 km (accueil à 9h00) et 5 km (accueil à 10h00) dans les rues de Boucherville

• Combien : 100 $ par marcheur (possibilité de former votre équipe)

• Stationnement : Service de navette gratuit offert en partenariat avec le Réseau de transport de Longueuil (RTL) et la Ville de Boucherville (stationnement incitatif De Montarville)

• Aucun stationnement possible sur la rue de Montbrun Petite ou grande, chaque contribution fait une différence