Le maire Jean Martel vote contre la taxe sur l’immatriculation

Les maires de Boucherville et de Saint-Bruno-de-Montarville, Jean Martel et Ludovic Grisé, ont été les seuls à voter contre la taxe sur l’immatriculation des véhicules de promenade qui sera aussi perçue dans le 450 à compter du 1er janvier 2024.

Ce règlement a été adopté par les 80 autres maires de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) le 27 avril dernier. Il établit le montant de la taxe sur l’immatriculation à 59 $ et étend son application à tous les véhicules de promenade immatriculés sur le territoire de la CMM ainsi qu’à celui de la Ville de Saint-Jérôme. Les propriétaires d’un véhicule de l’agglomération de Montréal, qui acquittent déjà cette taxe depuis 2011, voient quant à eux leur contribution passer de 45 à 59 $. Indexée annuellement en fonction de l’indice des prix à la consommation, cette taxe permettra de récolter plus de 125 M$ chaque année pour financer le transport en commun dans le Grand Montréal.

Cette mesure vise à diversifier les sources de revenus versés à l’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) qui doit faire face à un important déficit en raison de la forte baisse d’achalandage liée aux nouvelles habitudes de déplacement exacerbées par la pandémie.