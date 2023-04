La Ville de Sainte-Julie souligne l’implication de ses bénévoles à l’occasion de la Semaine de l’action bénévole

Pour souligner la Semaine de l’action bénévole qui se tenait du 16 au 22 avril 2023, la Ville de Sainte-Julie a remercié les bénévoles s’impliquant dans les organismes accrédités et les bénévoles ayant donné de leur temps lors de ses événements en les conviant à deux soirées de reconnaissance.



« En cette Semaine de l’action bénévole, les membres du conseil se joignent à moi pour souligner l’apport important des bénévoles au sein de notre communauté. C’est en partie grâce à eux que nos événements sont un véritable succès. Merci pour votre générosité et votre dévouement ! » a souligné le maire Mario Lemay.



La Ville de Sainte-Julie compte 60 organismes culturels, sportifs et communautaires composés de dizaines de bénévoles. Leur implication permet d’enrichir le quotidien des citoyens en offrant des services et des divertissements. Les citoyens désirant s’impliquer dans les organismes sont invités à consulter la liste disponible sur le site Web de la Ville.