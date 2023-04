Des poules urbaines bientôt permises à varennes

A la suite de demandes répétées par plusieurs citoyens depuis quelques années et à la lumière d’un récent sondage, les varennois pourront finalement, avoir des poules dans leur cour. Le conseil municipal évaluera en effet un projet de règlement dans le but d’encadrer et de permettre l’aménagement de poulaillers urbain dès l’automne 2023. Au cours des semaines à venir, les services municipaux élaboreront les paramètres qui devront être respectés par les propriétaires de poulaillers, notamment les nuisances, les emplacements, les équipements nécessaires, le nombre de poules pouvant être gardées, la superficie des poulaillers et les conditions pour l’obtention de permis qui seront limités.



« Le conseil municipal est sensible aux arguments des citoyens qui réclament l’autorisation d’aménager un poulailler sur leur terrain privé. Les municipalités et villes favorisent de plus en plus l’agriculture urbaine et l’autonomie alimentaire. Pour y arriver, nous allons d’abord établir l’encadrement nécessaire considérant la proximité des usages en milieu urbain et la nécessité d’assurer le bien-être animal et humain », affirme le maire Martin Damphousse.

Un sondage citoyen qui a été réalisé par la firme Leger marketing en mars dernier révèle que la plupart des Varennois, 69 %, qui résident en zone urbanisée, soit dans une maison unifamiliale ou jumelée, seraient favorables à ce que la Ville permette aux citoyens d’avoir des poulaillers dans leur cour arrière. 21 % des répondants souhaiteraient avoir un poulailler à la maison et 8 % affirment qu’ils le considéreraient certainement.