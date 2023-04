Jour de la Terre : la jeunesse au cœur de la sauvegarde de l’environnement !

La Ville de Boucherville a profité du Jour de la Terre, le samedi 22 avril, pour mettre de l’avant l’importance chez les jeunes de la sauvegarde de l’environnement. En effet, la Commission des jumelages a dévoilé le nom des deux lauréates du concours « Prends ton envol pour la planète ! », tandis que le Comité jeunesse a procédé à la plantation symbolique d’un arbre.

Dévoilement du nom des lauréates du concours « Prends ton envol pour la planète ! »

Du 27 mars au 9 avril derniers, les jeunes Bouchervillois de 12 à 17 ans étaient invités à saisir une occasion en or : partager leur vision du développement durable, et courir ainsi la chance de s’envoler vers la Guadeloupe pour prendre part à un forum environnemental jeunesse organisé par Les Abymes, ville jumelle de Boucherville.

Après l’étude de l’ensemble des candidatures, les membres de la Commission des jumelages ont déclaré Ariane Lafond-Gazaille, 14 ans, et Adèle Bourque, 11 ans (12 ans lors du séjour), grandes gagnantes du concours!

Le jury a sélectionné Ariane pour son implication citoyenne assumée et la richesse de sa vision d’avenir. Ce qui l’interpelle le plus en développement durable? La gestion des déchets, les changements climatiques, la biodiversité, la consommation responsable et l’énergie propre. En constante recherche de solutions concrètes, elle a notamment contribué au nettoyage des berges du fleuve Saint-Laurent, se charge d’entretenir le potager de la Maison des jeunes de Boucherville et est une fervente défenderesse d’une consommation écoresponsable et dépourvue de plastique. Elle mentionne qu’elle « rêve d’un avenir où l’énergie renouvelable, la biodiversité dans les parcs, le compost dans les lieux publics et la réutilisation créative des déchets auront leur place ».

Adèle, pour sa part, a été choisie pour sa fougue, son désir de partager ses idées et sa conviction à faire de chaque petit geste individuel une grande responsabilité sociale et collective. « Il est important de changer son mode de vie. J’essaie de le faire au quotidien en appliquant la règle des 3 R – réduire, recycler, réutiliser. Pour l’avenir, je nous souhaite un monde où les transports seront écologiques et où on consommera majoritairement des produits locaux », mentionne Adèle. Donner ses vêtements aux organismes de charité, limiter sa consommation d’eau, privilégier la marche ou le vélo à la voiture, préférer les appareils électroniques fonctionnels au modèle dernier cri : à elle seule, elle prouve qu’il n’y a pas d’âge pour s’engager pleinement envers l’environnement.

Du 7 au 15 juillet prochain, Ariane et Adèle se joindront à une délégation de près de 30 jeunes des Caraïbes pour participer à l’événement « Jeunesse au cœur de la coopération ». À travers de multiples ateliers et visites sur le thème du développement durable, elles seront conviées à découvrir toute la richesse du patrimoine écologique de l’archipel.

La Ville de Boucherville est fière de pousser ses jeunes résidents à croire en leur voix et à s’ouvrir sur le monde et ses grands enjeux par le biais de ce concours. Elle remercie en ce sens tous les représentants de la Ville des Abymes, en Guadeloupe, pour cette invitation unique. Elle remercie aussi chaleureusement tous les jeunes qui ont répondu à l’appel.

Plantation d’un arbre, symbole de la jeunesse bouchervilloise

Les arbres et autres végétaux offrent des services inestimables pour l’environnement, notamment en améliorant la qualité de l’air, en atténuant les îlots de chaleur et en fournissant des habitats pour la faune et la flore. C’est d’ailleurs pour cette raison que le Comité jeunesse a procédé à la plantation d’un arbre. Source de vie et véritable poumon de notre communauté, cet arbre symbolise pour eux l’importance de protéger notre environnement pour la jeunesse d’aujourd’hui, mais aussi, pour celle de demain.