Joueurs de hockey avec peu de talent recherchés!

Tu n’as jamais joué dans une ligue organisée ou tu as cessé de jouer parce le calibre de jeu était devenu trop rapide et trop fort? Nous avons deux ligues pour toi avec même des joueurs de 75 ans encore actifs.



Nous jouons tous les mardis et jeudis à partir de ± 17 h 15 de mai jusqu’à la fin août.



On joue uniquement pour le plaisir, aucun contact, aucun chialage, aucun point au tableau mais avec une gang super le fun!



Tu peux me laisser un # de téléphone et un courriel si tu désires plus d’infos et je te contacterai.



Sylvain Joubert

514-910-6380

Sylvain.joubert@outlook.com