Allègements de port du masque dans les milieux de soins de longue durée

En raison de l’évolution de la situation pandémique au Québec et considérant les dernières recommandations de la Santé publique, de nouvelles directives ont été émises en lien avec le port du masque médical pour les usagers et autres personnes (visiteurs, accompagnateurs, etc.) à l’intérieur des milieux de vie et de soins. En milieux de soins de longue durée (CHSLD, MDA, RPA, RI), le port du masque médical n’est plus requis pour les usagers, proches aidants, familles et travailleurs de la santé. Le port du masque pourrait être tout de même requis dans certaines situations sur des unités en vigie ou en éclosion par exemple. Dans ces situations, suivez les consignes qui vous seront données par l’équipe soignante sur des mesures additionnelles à appliquer. Pour nos milieux administratifs, les centres de réadaptation jeunesse (campus et foyer de groupe), les installations psychosociales jeunesse (hors CLSC), le port du masque et la distanciation physique demeurent recommandés, mais non obligatoires. Malgré ces assouplissements, nous vous rappelons que le port du masque demeure obligatoire en milieux de soins de courte durée et de réadaptation tels que les hôpitaux, les CLSC, les cliniques de vaccination, les cliniques de dépistage. Le port du masque médical est obligatoire dans les aires cliniques, les unités de soins, les corridors et ascenseurs et les salles d’attente. Cette directive est applicable aux travailleurs de la santé, aux visiteurs et à la clientèle. L’hygiène des mains, la distanciation physique et l’étiquette respiratoire demeurent des bonnes pratiques à adopter en tout temps. En cas de symptômes, porter le masque est le bon choix. Ces directives peuvent être revues à tout moment en fonction de l’évolution de la situation épidémiologique.