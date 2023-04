175 pongistes s’envoient la balle… à Boucherville

Près de 175 pongistes venus des quatre coins du Québec ont pris part à la 9e édition de l’Open scolaire de tennis de table de Boucherville qui se tenait à l’école secondaire De Mortagne les 15 et 16 avril derniers.

Deux plateaux de compétitions et vingt-neuf tables de compétitions ont été mis à la disposition des participants.

Boucherville, qui était représenté par vingt athlètes, s’est distinguée puisque plusieurs d’entre eux sont montés sur les marches du podium, dans différentes catégories.

Parmi ceux-ci, soulignons les performances de Louis Bouchard, médaillé d’or (catégorie 13 ans – garçons) et médaillé d’argent (élite).

Ariana Orjue, médaillée d’or (9 ans ‒ filles). Léonie Gougeon, médaillée d’argent (11 ans ‒ filles). Jean Simon Thuot, médaillé d’or (13 ans ‒ garçons). David Orjuela, médaillé d’argent (18 ans ‒ garçons). Jeremy Lazaroff, médaillé de bronze (11 ans ‒ garçons). Alexis Gougeon, médaillé d’argent (catégorie consolation 15 ans ‒ garçons).