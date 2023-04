Caisse Desjardins des Patriotes : une ristourne de plus de 6,1 M$

Le 11 avril dernier, la Caisse Desjardins des Patriotes a tenu son assemblée générale annuelle en mode hybride.



À la suite de ce processus démocratique, le projet de partage des excédents qui a été accepté lors de l’assemblée générale annuelle confirme le versement d’une ristourne totale de plus de 6,1 M$. Un montant de 5 453 376 M$ sera versé aux membres sous forme de ristournes individuelles et 704 490 $ serviront à alimenter le Fonds d’aide au développement du milieu (FADM). « Cette somme est une forme de retour à la communauté qui nous permet de faire vivre concrètement la présence de Desjardins et sa nature coopérative », mentionne la présidente de la Caisse, Line Simoneau.



En ce qui a trait à sa performance financière en 2022, la Caisse affiche des excédents d’opération de 48,2 M$, en hausse de 17,4 % par rapport à 2021. Son volume d’affaires a augmenté de 3 %, pour s’établir à 7,1 G$ pendant la même période.



En plus de la ristourne aux membres et de l’alimentation du FADM ci-haut mentionné, la Caisse a distribué, en 2022, 567 407 $ à la collectivité, soit 226 407 $ en commandites et en dons, ainsi que 341 000 $ par l’entremise de son Fonds d’aide au développement du milieu.



Par ailleurs, il y avait cinq (5) postes à pourvoir au conseil d’administration de la Caisse. Voici les résultats de l’élection des administrateurs au terme de l’exercice de votation en différé : ▪ Marc Demers ▪ Iris Gabelier ▪ Émilie Germain ▪ Vincent Giguère ▪ Alexis Grisé-Tessier



Enfin, lors de cette assemblée, les lauréats de l’appel de projets 2022 ont été dévoilés et ces derniers se sont partagé un montant de 100 000 $. Félicitations aux organismes et écoles suivants : ▪ Le Centre d’Action bénévole de Contrecoeur ▪ La Colonie des grèves de Contrecoeur ▪ L’école primaire Paul VI de Boucherville ▪ L’école primaire Le Sablier de Saint-Amable ▪ L’école primaire J-P Labarre de Varennes ▪ La Fondation Lajemmerais de Varennes.