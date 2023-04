Un premier prix international pour un musicien de Verchères

Un musicien de Verchères remporte un 1er prix international



Le guitariste Martin Verreault, résident de Verchères depuis 2012, a remporté récemment le 1er prix au Concours international de composition pour guitare Fidelio (7° Concurso de Composición para Guitarra Fidelio) en Espagne pour sa composition Samba des sables.



Le Concours s’est déroulé en mars dernier. Il y avait 45 œuvres présentées, 13 pays et 5 étapes éliminatoires. Toutes les œuvres étaient présentées de façon anonyme tout au long du long processus de 3 rounds, semi-finale et finale.

Concours international de composition pour guitare Fidelio – résultats de la 7e édition 2023 :



Ce 1er prix international est tout un honneur pour le Verchèrois! Il faut dire que Martin Verreault est un musicien professionnel polyvalent et expérimenté. Il détient une Maîtrise en interprétation musicale de l’Université McGill et a également étudié en Suisse au Conservatoire de musique de Genève. Il s’est produit comme concertiste au Canada, en Europe et en Amérique latine. Ce musicien chevronné a également participé à des sessions d’enregistrement d’albums comme soliste et accompagnateur.



Conjointement à la guitare classique, Monsieur Verreault se consacre aux musiques du monde. Le oud (luth arabe) est devenu son deuxième instrument de prédilection. En 2010, il a produit l’album de Saometis, un ensemble de musiques métissées. Il a rejoint par la suite différents projets dont Arometis (ensemble de 17 musiciens d’origines culturelles diverses), ainsi que Café Cantante (musique, chant et danse flamenco avec une touche marocaine).



Actuellement, le guitariste Verchèrois présente un tout nouveau concert intitulé « Souffle brésilien », inspiré des sonorités brésiliennes et jazz. Ce projet, présenté en duo avec le réputé clarinettiste jazz Jean-Sébastien Leblanc, est une incursion dans l’univers du choro, de la samba et des musiques latines, de l’Argentine à Cuba. En plus de revisiter le répertoire brésilien et latino-américain, Martin Verreault présente également lors de ce concert des compositions originales teintées de ce riche vocabulaire musical, dont sa composition Samba des sables.



Ceux qui aimeraient entendre sur scène ce talentueux guitariste et son spectacle « Souffle brésilien », il sera en concert dans la région entre autres le 15 juin prochain à la Maison de la culture Eulalie-Durocher de Saint-Antoine-sur-Richelieu, ainsi qu’en août lors de Verchères en musique. Vous pouvez consulter son site internet www.martinverreault.com et sa chaîne Youtube www.youtube.com/@martin.verreault.musique pour plus de détails.