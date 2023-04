Une année extraordinaire pour l’équipe de basketball Les Celtiques de l’école le Carrefour de Varennes

Ce fut une année extraordinaire pour l’équipe de basketball « Benjamin masculin D4 » Les Celtiques de l’école le Carrefour de Varennes!



L’équipe pleine d’énergie, talentueuse et composée d’élèves de 2e secondaire a fait un parcours sans faute, avec de magnifiques performances des athlètes tout au long de l’année.



L’équipe a remporté le championnat de leur section et s’est présentée au Championnat Régional du RSEQ Montérégie, avec 48 équipes en lice, et a remporté la grande finale, la bannière et la médaille d’or!



De plus, cette même formation a participé à deux tournois invitations, un à Longueuil et l’autre à Québec, et encore une fois, elle remporté la première position comme équipe championne.



Bravo aux entraineurs et félicitations à nos champions !