Projet pilote : Les citoyens de Sainte-Julie pourront se regrouper pour la vente-débarras du 27 mai

Les citoyens désirant se regrouper lors de la vente-débarras du 27 mai 2023 pourront le faire dans la cour de l’école Aux-Quatre-Vents, dans le cadre d’un projet pilote organisé par la Ville de Sainte-Julie. Les citoyens intéressés devront réserver leur emplacement dans Sport-Plus à compter du 24 avril à 9 h.



Chaque emplacement sera loué au coût de 20 $ et comprendra une table de 6 pieds et deux chaises. Le nombre de places est limité à 60 emplacements en raison des disponibilités du matériel. Le projet pilote se tiendra le 27 mai et l’événement sera remis au 28 mai en cas de pluie.



À proximité de l’espace réservé aux ventes regroupées, il y aura une toilette sèche et une fontaine d’eau accessible à la population.



« Il s’agit d’un projet pilote très attendu par les citoyens résidant en logement et sur des rues moins achalandées. La vente-débarras regroupée qui se déroulera en mai sera par la suite évaluée pour prendre une décision si c’est une pratique que nous poursuivrons », a mentionné le maire de Sainte-Julie, Mario Lemay.



Rappelons que les ventes-débarras se tiendront les 27 et 28 mai et les 19 et 20 août. Aucun permis n’est requis et la vente doit être tenue exclusivement entre 8 h et 17 h.



Pour plus d’information au sujet des ventes-débarras, les citoyens sont invités à consulter le site Web de la Ville de Sainte-Julie.