Dépasse les frontières du monde virtuel etparticipe aux Journées de l’emploi à Rive-Sud !

Tu passes ton temps derrière un écran d’ordinateur en feuilletant toutes les offres d’emploi? Tu es perdu face à la multitude des sites de recrutement, et tu cherches à postuler autrement? Pour cette nouvelle édition, les Journées de l’emploi – Rive-Sud dressent à nouveau ses tentes à l’hôtel Mortagne, le mercredi 26 et jeudi 27 avril. Deux jours durant lesquels tu pourras explorer toutes les opportunités qui s’offrent à toi grâce à une liste d’exposant différente selon la journée !

Plus de 120 entreprises seront présentes !

De la recherche de stage au premier emploi, en passant par la quête de nouvelles opportunités…

Cet événement est l’occasion idéal pour donner un nouvel élan à ton avenir professionnel et sortir des entretiens traditionnels.

De plus, des organismes d’aide à l’emploi et à l’immigration, ainsi qu’un espace Services seront disponibles afin de t’aiguiller dans ta recherche et t’offrir les clés de la réussite.

Plus que jamais, l’emploi local est en pleine croissance et les entreprises à la recherche de nouveaux talents sont nombreuses :

Aerotek

Agropur Coopérative

ArcelorMittal Produits longs Canada

Bell Solutions Techniques

Ben-mor

Bridor

Caisse Desjardins des Patriotes

Canadian Royalties Inc. Canam

Cégep de Saint-Hyacinthe

CISSS de la Montérégie-Centre

CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec

Commission de la construction du Québec

Costco Wholesale

Dermolab Pharma

Forces Armées Canadiennes

Goodyear

Groupe Chagall

Hydro-Québec

IGA Les Marchés Lambert

Hôtel Alt et Hôtel Escad Quartier DIX30

Lassonde

Les Brasseries Sleeman

Les Emballages Carrousel

Les Résidences Soleil

Metro Richelieu Inc.

Meubles Saint-Damase

Ministère de la Sécurité Publique

Nortera

Olymel

Patrick Morin

Pratt & Whitney

Réseau de transport de Longueuil

Résidence La Belle Époque

Saputo

Transport Bourassa Inc.

Ville de LongueuilEt bien d’autres encore…

Pour t’y retrouver plus facilement, le salon est organisé en 4 espaces différents :

• Espace Emploi

Près de 4 500 postes seront à pourvoir dans de nombreux secteurs d’activité tels que l’administration publique, l’agroalimentaire, le commerce de détail, l’éducation, la finance, la construction, le transport, la santé, et bien d’autres encore. Rencontrez des exposants différents chaque journée !

• Espace Immigration et Aide à l’Emploi

Tu recherches un emploi, mais tu ne sais pas par quel chemin commencer ? Tu es au bon endroit ! Les organismes présents dans cet espace se feront un plaisir de te présenter leur différents programmes, et det’orienter dans tes démarches tant professionnelles que personnelles.• Espace Formation aux AdultesL’idée de changer de carrière te taraude l’esprit, et tu souhaites en savoir davantage ? Cet espace regroupe les établissements offrant des formations aux Adultes dans différents domaines, répondant à la demande de formation continue qui se fait de plus en plus importante aujourd‘hui.

• Espace Services

Parce que revoir son CV et préparer son entretien d’embauche peut s’avérer être une tache fastidieuse, profite de l’espace Services pour recevoir des conseils de la part de professionnels et mettre toutes les chances de ton côté.

Pour une meilleure expérience, nous te conseillons de préparer ta visite à l’avance !

Pour cela, rendez-vous sur le site ecarrieres.com pour consultez le répertoire des exposants et explorez leur fiche. Tu pourras également les ajouter à tes favoris et créer un parcours efficace en phase avec tes projets. De plus, tu as même la possibilité d’imprimer la liste. Découvre-le en cliquant ici

Informations pratiques :