DEL, à la recherche de 300 employés pour combler des postes dans les entreprises de l’agglomération

Parce que de nombreuses entreprises de la Rive-Sud vivent de réels problèmes de pénurie d’employés, jusqu’au 28 avril prochain Développement Économique de l’agglomération de Longueuil (DEL) relance, en collaboration avec les villes de Boucherville, Brossard, Longueuil, Saint-Bruno-de-Montarville et Saint-Lambert sa vaste campagne publicitaire « Ta carrière est ici », facilitant l’embauche de personnel pour plus de 50 entreprises du territoire. Se déclinant sur près de 20 panneaux d’affichage numérique dans les différentes villes, les médias sociaux, du placement publicitaire et un microsite (emploisrivesud.ca) répertoriant tous les postes à combler, la campagne fait la promotion de près de 300 emplois disponibles dans plusieurs entreprises de l’agglomération de Longueuil, dans les secteurs de Communications/marketing, gestion/administration/supervision, Ingénierie, maintenance, opérations/production, service à la clientèle et ventes.

« Nos PME doivent à la fois retenir et recruter des talents pour croître, une double tâche pas toujours évidente. Cette campagne vise précisément à faciliter le repérage de personnel intéressé à faire sa carrière ici, dans l’agglomération de Longueuil » a précisé Julie Ethier, directrice générale de DEL, lors du lancement officiel de la campagne alors qu’elle était accompagnée des cinq maires et mairesse de l’agglomération.