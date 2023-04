Le Passé Retrouvé : Guy Bachand perpétue la mémoire de Boucherville

Passionné depuis longtemps par l’histoire de sa ville natale, le Bouchervillois Guy Bachand « récidive » avec un cinquième volume qui retrace la vie des familles d’ici et d’autres personnages qu’il n’avait pas abordés dans ses ouvrages précédents.

Le Passé Retrouvé est un recueil des chroniques historiques publiées dans le journal La Relève depuis 2017. Ces pages d’histoire des gens d’ici sont le fruit d’innombrables heures de recherches dans les archives nationales, paroissiales et de la bibliothèque municipale et d’entrevues auprès des descendants des bâtisseurs de Boucherville.

En écrivant ainsi l’histoire locale, Guy Bachand, issu de parents également natifs de Boucherville, s’assure que celle-ci ne tombe jamais dans l’oubli. Il a édité un premier ouvrage en 1995 racontant les écoles de rang de Boucherville. Puis, quatre autres livres ont suivi sur les gens d’ici et les maisons qu’ils ont habitées. Ils réunissent tous les chroniques d’histoire parues dans La Relève.

On peut se procurer ce nouvel ouvrage de 154 pages en contactant M. Bachand à guy.bachand@videotron.ca.