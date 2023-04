Roger Renaud chante pour les 4 Poches

Il peint, il sculpte et il chante. Roger Renaud est un artiste multidisciplinaire qui a la main sur le cœur. Les 3 et 4 mai prochain, il offrira un spectacle-bénéfice pour le Centre répit-dépannage aux 4 poches.

Issu du monde des chansonniers des années 1970, Roger Renaud, accompagné par sa fille Geneviève pour quelques chansons, interprétera à la guitare ses propres compositions.

Le spectacle aura lieu au Café centre d’art, et tout l’argent amassé sera entièrement remis à l’organisme qui accueille des enfants et des adultes ayant une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l’autisme, avec ou sans handicap physique.

« C’est un spectacle convivial et la cause est importante », souligne l’artiste. Il ne reste que quelques places le 4 mai de 19h à 20h30. L’entrée est gratuite, mais le public est invité à offrir une contribution dans une enveloppe à la sortie. Un minimum de 20 $ est suggéré, ce qui donnera droit à un reçu fiscal.

Réservation au 450 449-2366.