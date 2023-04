Vente d’arbres à prix réduit à Sainte-Julie reportée au 13 avril

Ayant éprouvé des problèmes techniques, nous avons dû suspendre la vente d’arbres à prix réduit prévue ce matin. La Ville de Sainte-Julie reporte la vente au 13 avril, dès 9 h. Comme prévu, vous pourrez vous procurer l’un des 320 arbres offerts à un coût variant entre 40 $ et 55 $.



La vente se déroulera exclusivement en ligne sur le site Web de la Ville selon la formule « premier arrivé, premier servi », et ce, jusqu’à épuisement des stocks. La quantité est limitée à un arbre par propriété. La vente est réservée aux citoyens de Sainte-Julie.



Pour conclure la transaction, vous devrez posséder une carte loisirs valide, ainsi qu’une carte de crédit. Comme les quantités sont limitées, nous vous suggérons de créer à l’avance un profil sur le site Sport-Plus avant de procéder à l’achat d’un arbre.



Pour en savoir plus sur les variétés offertes, il suffit de vous rendre sur le site Web de la Ville dans la section Vente d’arbres à prix réduit.



Si vous avez des questions ou rencontrez des difficultés techniques, contactez-nous au 450 922-7111.