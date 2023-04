Des drones dans le ciel de Sainte-Julie en avril

Dans la cadre des Défis Innovation Écotech Québec, l’entreprise Jakarto 3D continuera le travail débuté en novembre, pour réaliser un inventaire intelligent et informatisé des arbres du territoire de la Ville de Sainte-Julie.

Les drones sont opérés par des pilotes expérimentés et veilleront à limiter l’impact sur la population. Ces drones survoleront les airs sur deux journées consécutives, entre 8 h et 18 h. Les conditions météorologiques devront être favorables et la neige devra avoir disparu avant que ceux-ci puissent poursuivre leur mandat.