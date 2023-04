Des entreprises de Boucherville, Varennes et Ste-Julie, finaliste aux Prix d’excellence de la CCIRS

La Chambre de commerce et d’industrie de la Rive-Sud (CCIRS) a dévoilé jeudi dernier le nom des 37 entreprises finalistes du prestigieux concours entrepreneurial des Prix Excellence, dans 13 catégories. Au nombre des finalistes, cinq entreprises sont de Boucherville dont le centre de sport Sani Sport, cinq autres sont de Varennes dont la fameuse usine de la SEMECS alors que Dermolab pharma est la seule entreprise de Ste-Julie dans le groupe.

Les entreprises finalistes de Boucherville et leur catégorie sont :

Entreprise de services de moins de 20 employés: Service Médical Privé

Entreprise d’économie sociale :’Atelier la flèche de fer inc. (Groupe AFFI)

Entreprise manufacturière et/ou de distribution de moins de 10 M$ Groupe SVR

Relève et transfert d’entreprise Sani Sport

Développement durable :Aquatech-BM.



Cinq entreprises ou commerces de Varennes sont aussi finalistes soit :

Entreprise de services de moins de 20 employés :Gestion Horizon et Brunelle Électrique inc.

Commerce de détail : Groupe Thomas Marine inc.

Développement durable : SÉMECS

Entrepreneurs et métiers de la construction : Vitrerie Landry & Fils inc.

Enfin, une seule entreprise de Ste-Julie a été retenue, dans la catégorie Entreprise manufacturière 10M $ et plus soit Dermolab Pharma Ltée.



Également du côté de Longueuil 10 entreprises et commerces sont finalistes soit

Commerce de détail : Les Marchés Valérie & Martin et Juliette & Chocolat

Entreprise de services de 20 employés et plus :Amélys, Étinc’elle, Cathie Guimond et Paule Genes.

Exportation :D-BOX,

Innovation et technologies : Laboratoire Innodal et Asphalte Diffusion

Nouvelle entreprise The Pretty Ugly Company

Entrepreneurs et métiers de la construction SOS location.ca

C’est lors du Gala Dominique-Rollin, le 25 mai prochain qu’aura lieu le couronnement des gagnants des catégories principales, ainsi que la remise des trois prix spéciaux : Diversité et inclusion, Coup de cœur du public et Entreprise de l’année.