Innergex de Longueuil construira un parc éolien dans le Nord québécois

L’entreprise longueuilloise Innergex énergie renouvelable vient d’être retenue par Hydro-Québec pour participer au projet éolien Mesgi’g Ugju’s’n 2. Le parc sera situé dans la MRC d’Avignon et est une extension du parc éolien existant de 150 MW Mesgi’g Ugju’s’n .Il résulte d’un partenariat à parts égales entre Innergex et les trois communautés Mi’gmaq au Québec – Gesgapegiag, Gespeg et Listuguj – représentées par MMBC. Sa mise en service commerciale est attendue pour 2026 et le contrat d’achat d’électricité qui sera conclu avec Hydro-Québec devrait être structuré comme un contrat de prise obligatoire de 30 ans.

« Nous sommes ravis de poursuivre notre partenariat avec MMBC sur ce deuxième projet éolien, puisque la collaboration est excellente et que nous entretenons de très bonnes relations avec les communautés locales », a déclaré Michel Letellier, président et chef de la direction d’Innergex. « Ce projet est un bon exemple de croissance responsable menée par Innergex qui crée un rapport équilibré entre les personnes, notre planète et une prospérité partagée.

La construction du parc éolien Mesgi’g Ugju’s’n 2 dont le cout est estimé à 277 millions $ impliquera la participation d’entreprises locales et régionales. La construction à elle seule nécessitera la création d’environ 200 emplois pendant la période de pointe, tandis que des emplois à long terme, permanents et qualifiés seront également créés pendant la période d’exploitation.