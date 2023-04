Un appui considérable pour le projet de terminal de conteneurs à Contrecœur

Le préfet de la MRC de Marguerite-D’Youville et maire de Varennes, M. Martin Damphousse, se réjouit du soutien financier additionnel de 75 M$ accordé au projet d’expansion des installations du Port de Montréal à Contrecœur. Cette aide supplémentaire, dévoilée dans le cadre du budget provincial 2023-2024, permettra de franchir une nouvelle étape de ce projet de l’Administration portuaire de Montréal (APM).



Cette enveloppe, répartie sur les cinq prochaines années et s’ajoutant aux 55 M$ déjà annoncés en 2021, démontre une nouvelle fois la volonté du gouvernement québécois d’appuyer l’aménagement de cette nouvelle infrastructure de transport maritime dans le corridor du fleuve Saint-Laurent, assure le préfet de la MRC.



« Le soutien financier du gouvernement du Québec, totalisant jusqu’à maintenant 130 M$, pour le projet d’expansion des installations de l’APM à Contrecœur, démontre son importance pour le développement économique de notre région, mais aussi pour l’ensemble du Québec. Ce terminal fera de notre MRC un pôle logistique d’envergure et le développement, au cours des prochaines années, de cette filière sur notre territoire amènera une importante activité économique même après sa construction. On ne peut que s’en réjouir », souligne M. Damphousse.



Ce nouveau terminal à Contrecœur, évalué à plus de 850 M$ et pour lequel on estime que transiteront chaque année 1,15 million de conteneurs, sera un bel exemple en matière de développement durable, ajoute le maire de Varennes.



« Nous savons que ces nouvelles installations, dont la construction débutera bientôt, seront entièrement électrifiées et qu’elles seront parmi les plus performantes en Amérique du Nord. Cela fera de Contrecœur et de la MRC, une référence internationale en matière de transit de conteneurs destinés au marché de l’est de l’Amérique du Nord ou pour l’exportation. Ce projet attirera sur notre territoire d’autres entreprises souhaitant profiter de cette dynamique. Nous croyons que ce grand projet régional, soutenu par le gouvernement provincial, amènera de nombreuses retombées économiques et permettra de réduire les gaz à effet de serre occasionnés par le transport de marchandises à travers la province », conclut le préfet de la MRC de Marguerite-D’Youville.



Rappelons que l’APM est actuellement en processus de sélection du partenaire privé qui s’occupera de la construction, du financement et de l’exploitation du terminal de conteneurs à Contrecœur. La mise en service graduelle de celui-ci est prévue en 2026.