Gala local du Défi OSEntreprendre: la MRC dévoile les lauréats de sa 25e édition

La MRC de Marguerite-D’Youville a couronné, le 30 mars 2023, huit entreprises lors de son gala local de la 25e édition du Défi OSEntrependre. Devant un public réuni au Bistro V de Varennes et composé d’élus.es, de partenaires et de représentants.es du milieu des affaires, les initiatives des entrepreneurs.es de son territoire ont été soulignées, ainsi que reconnues par la MRC.



Le préfet de la MRC de Marguerite-D’Youville et maire de Varennes, M. Martin Damphousse, est fier de la vitalité du milieu entrepreneurial et de sa participation au développement économique de la région. « Les deux dernières années de pandémie ont été difficiles pour nos entreprises. Malgré tout, celles-ci n’ont pas hésité à se retrousser les manches pour affronter les nombreux défis qui se sont présentés dans le milieu des affaires. La meilleure démonstration de cela est sans doute la croissance de l’emploi qu’a connu notre région pendant cette crise. Le dynamisme, la résilience et la créativité des entrepreneurs.es de notre région y sont pour beaucoup. Je tiens à féliciter toutes les entreprises lauréates ce soir et les remercier de leur contribution à notre essor. »



Lors du volet local de cette 25e édition du Défi OSEntreprendre, présenté par la MRC de Marguerite-D’Youville, en collaboration avec la Caisse Desjardins des Patriotes, huit prix ont été remis aux nouvelles entreprises œuvrant sur le territoire de la MRC.



Le Service de développement économique (SDE) de la MRC a remis cinq prix dans les catégories officielles du concours :



Catégorie « Services aux individus » : Espace Maison (Contrecœur)

Espace Maison est une entreprise offrant des services d’organisation et d’entretien ménager ainsi que de home staging. Elle a aussi développé une belle gamme de contenants écologiques destinés au remplissage des produits en vrac pour la maison. Ces produits sont en vente sur sa boutique en ligne et aussi dans les succursales Rachelle Béry des marchés IGA participants.



Catégorie « Services aux entreprises » : Simple comme 123 ! (Saint-Amable)

Simple comme 123 ! est une société qui se spécialise dans la comptabilité analytique en proposant aux petites et moyennes entreprises d’ici un accès à un réseau d’experts ainsi qu’à des technologies de l’information simples et efficaces. Chaque organisation, qu’elle soit petite ou grande, mérite d’obtenir de l’aide afin de bénéficier d’un système d’affaires adapté à ses besoins.



Catégorie « Commerce » : Ma boîte de pommes (Sainte-Julie)

L’entreprise propose la livraison d’une boîte directement à la maison contenant une gamme de produits d’hygiène féminine lavables et plusieurs informations sur ceux-ci afin de permettre aux jeunes filles de les tester et de les apprivoiser. L’entreprise souhaite ainsi aider les jeunes filles et leurs proches à aborder ce sujet sans gêne et à faire un choix éclairé parmi une variété de produits disponibles sur le marché.



Catégorie « Innovations technologique et technique » : Yatmatch (Sainte-Julie)

Yatmatch est une entreprise offrant un logiciel pour faciliter le contact entre les vendeurs et les acheteurs de yachts. Celui-ci permet de réduire les heures de travail en éliminant le chaos commercial et est spécifiquement conçu pour révolutionner toutes les industries de courtage.



Catégorie « Exploitation, production, transformation » : Sloe Burn Games (Varennes)

Sloe Burn Games a pour but d’offrir des expériences émotionnellement engageantes à des joueuses et des joueurs qui ont soif de contenus sensibles et audacieux ! Les activités de l’entreprise se concentrent essentiellement dans le développement de propriétés intellectuelles en jeux vidéo et leur commercialisation. Sloe Burn veut partager sa passion de romances vidéoludiques audacieuses.



La soirée a également été l’occasion pour la MRC de décerner trois nouveaux prix à des entreprises s’étant démarquées dans divers secteurs au cours de la dernière année. Les prix sont les suivants :



Prix Distinction « Revitalisation locale » : R.M. Mécanique (Verchères)

R.M. Mécanique est un atelier de réparation automobile. L’entreprise a démarré ses opérations au mois d’août 2022 en reprenant le local et les équipements de l’entreprise qui existait depuis plusieurs années sur la montée Calixa-Lavallée.



Prix Distinction « Économie sociale » : Comité d’allaitement maternel CALM (Varennes)

L’organisme CALM a ouvert son local à Varennes en 2022. Ce regroupement, qui a été créé en 1986 par des mères bénévoles, a pour but de soutenir les mamans désirant allaiter. L’organisme propose un service de marrainage gratuit, disponible en tout temps, soit avant ou après la naissance du bébé. Les marraines peuvent aider les nouvelles ou futures mamans dans leur préparation à l’allaitement et également dissiper leurs inquiétudes. Elles sont là pour accompagner, écouter, répondre aux questions, établir un réseau de soutien et briser l’isolement.



Prix Distinction « Coup de cœur » : Excellence Wapiti (Calixa-Lavallée)

Excellence Wapiti est née d’une idée et d’une vision, mais surtout d’un désir passionnel entre deux amoureux de la nature. Les promoteurs ont pour but de produire un élevage de haute qualité alors que les wapitis sont élevés dans un pâturage sans pesticides ni herbicides et leur alimentation est exempte d’antibiotiques. Aucune hormone de croissance ne leur est administrée. Excellence Wapiti offre diverses coupes de viandes emballées sous vide et surgelées.



Les entreprises gagnantes dans les catégories officielles du Défi OSEntreprendre auront la chance de représenter la MRC de Marguerite-D’Youville lors de la finale régionale qui se tiendra le 27 avril prochain. Le gala national, animé par Anaïs Favron, aura lieu quant à lui le 7 juin au Palais Montcalm à Québec.