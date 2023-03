Les Julievillois invités à se procurer des arbres à prix réduit le 12 avril

La Ville de Sainte-Julie tiendra une vente d’arbres à prix réduit le 12 avril 2023 à compter de 9 h. Les citoyens pourront se procurer l’un des 320 arbres offerts à un coût variant entre 40 $ et 55 $.





Cette vente se déroulera exclusivement en ligne sur le site Web de la Ville selon la formule « premier arrivé, premier servi », et ce, jusqu’à épuisement des stocks. La quantité est limitée à un arbre par numéro d’immeuble.



La vente est réservée aux citoyens de Sainte-Julie. L’acheteur devra posséder une carte loisirs valide, ainsi qu’une carte de crédit pour conclure la transaction. Comme les quantités sont limitées, il est suggéré de créer à l’avance un profil sur le site Sport-Plus avant de procéder à l’achat d’un arbre.



Arbres proposés



Les citoyens intéressés pourront choisir l’une des six variétés suivantes :



Érable rouge, Acer rubrum « Red Rocket »

Amélanchier, Amelanchier grandiflora « Robin Hill »

Ginkgo biloba, Arbre au quarante écus « Princeton Sentry »

Chêne des marais, Quercus palustris « Green Pillar »

Tilleul à petites feuilles, Tilia cordata « Glenleven »

Épinette bleue, Picea pungens « Baby Blue Eyes »



Les jeunes arbres prêts à planter seront livrés en pot directement à la résidence de l’acheteur dès la mi-mai. Ils ne comportent aucune garantie.



Pour en savoir plus sur les variétés offertes et les modalités de la vente, il suffit de consulter le site Web de la Ville à la section Vente d’arbres à prix réduit.