Finale de la Coupe Québec : une Bouchervillois et deux Longueuillois sur le podium

Xavier Lefebvre de Longueuil a obtenu deux médailles lors de la finale de la Coupe Québec disputée le week-end dernier à Morin-Heights. Il s’est adjugé l’or samedi en négociant le parcours de 10 km en style classique en 28 : 27,5 soit 10 secondes devant son coéquipier de Montériski, Jérémy Lantz.

La veille, les rôles étaient inversés : Lantz a pris le premier rang et Lefebvre le deuxième dans la Montée au sommet, la traditionnelle course de 5 km qui se termine par une ascension de 800 mètres avec un dénivelé de 120 mètres. Le Longueuillois a ainsi confirmé son premier rang au classement de la catégorie M20 de la Coupe Québec pour la troisième fois en autant d’années.

La Bouchervilloise Emmanuelle Paquet est à son tour montée sur la deuxième marche du podium des M 18 aux 10 km en classique avec un chrono de 36 : 26. La veille, à la Montée au sommet, elle avait pris le 7e rang.

Le skieur de 17 ans de Boucherville, Justin Boudreau, a aussi offert une bonne performance alors qu’il était surclassé dans la catégorie M20. Il a terminé au 5e rang aux 10 km en style classique et 6e en style libre à la Montée au sommet. Émile Legault aussi de Boucherville a également bien fait avec une 10e place à l’épreuve des 10 km.

Montériski s’est donc à nouveau illustré au cours de cette finale récoltant au total six médailles et sept tops 10.