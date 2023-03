L’ONU exhorte les gouvernements du monde entier à cesser les investissements dans les combustibles fossiles

Le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) de l’ONU a publié aujourd’hui sa dernière évaluation de la crise climatique, faisant suite à sa mise en garde « code rouge pour l’humanité » de 2021.La Fondation David Suzuki fait écho à la recommandation de l’ONU de mettre fin aux investissements publics dans les combustibles fossiles en raison des dégâts qu’ils continuent d’occasionner à l’environnement et de leur participation à l’aggravation des phénomènes météorologiques extrêmes dans le monde entier. Encore à ce jour, le gouvernement canadien continue de verser des milliards de dollars de fonds publics pour subventionner l’industrie des combustibles fossiles. Le rapport, destiné aux décideur.euse.s politiques, affirme que l’humanité fait maintenant face à « une décennie critique » pour l’action climatique. Il constate que les émissions mondiales ont été plus élevées entre 2010 et 2019 qu’au cours de n’importe quelle décennie précédente. Sabaa Khan, directrice des solutions climatiques et directrice générale pour le Québec et l’Atlantique à la Fondation David Suzuki, a déclaré : « Nous avons la certitude absolue, établie par les plus grand.e.s scientifiques à travers le monde, que la crise climatique est due à notre utilisation incessante des combustibles fossiles. Ce rapport révèle que les promesses faites par les gouvernements du monde entier de réduire les émissions globales ne sont pas respectées alors que la combustion du charbon, du pétrole et du gaz a augmenté systématiquement dans les dernières années. » « Le rapport ne pourrait être plus clair : on ne peut pas défendre l’environnement et assurer la pérennité de la vie sur Terre tout en investissant dans les combustibles fossiles. Les investissements publics continus dans les combustibles fossiles dépassent largement les investissements publics dans les mesures d’atténuation et d’adaptation. »