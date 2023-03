Quand jumelage et mariage font le couple

Les jumelages entre municipalités, ce n’est pas juste entre élus, mais aussi entre citoyens qui cultivent amitié…. et parfois même amour.Les jumelages entre municipalités, ce n’est pas juste entre élus, mais aussi entre citoyens qui cultivent amitié…. et parfois même amour.

La Guadeloupéenne Déborah Coffre est débarquée au Québec en 2012 pour étudier les finances à l’Université du Québec à Montréal. La jeune femme ne se doutait point que cinq ans plus tard, elle tomberait sous les charmes d’un Bouchervillois, Simon Roy-Dufort, alors que tous les deux étaient en mission commerciale à New York.

Jusque-là, trouver l’amour à l’étranger est assez fréquent. Mais ce qui ne l’est point, c’est le lien qui unit les deux villes dont sont originaires les amoureux et découvert tout à fait par hasard.

Simon est natif de Boucherville. Il a travaillé durant quelques années comme sauveteur à la piscine municipale et a étudié en marketing à l’UQAM. Sa mère, Dominique Dufort, occupe les fonctions d’adjointe à la direction générale de la Ville.

Déborah est née aux Abymes. Sa famille a toujours adoré le Québec qu’ils ont visité à maintes reprises. Les municipalités de Boucherville et des Abymes sont jumelées depuis 1988, précise le président de la Commission des jumelages de Boucherville, le conseiller municipal François Desmarais.

Les amoureux ne le savaient pas lorsqu’ils se sont rencontrés. C’est lors d’une balade à Boucherville au début de leur fréquentation qu’ils l’ont appris en lisant un panneau publicitaire de la Ville.

Le couple s’est marié le 25 février dernier et c’est Marie Camille Mounien, responsable du jumelage entre Les Abymes et Boucherville, qui a célébré la cérémonie à la mairie des Abymes.

Le jeune couple qui habite Boucherville attend un deuxième enfant. Ils ont bien l’intention de se rendre souvent en Guadeloupe pour que leurs progénitures puissent s’imprégner de la culture de ce pays des Caraïbes.

Et, les tourtereaux sont aussi partenaires en affaires, car ils ont lancé l’an dernier l’entreprise agroalimentaire Nälka Nutrition.