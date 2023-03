Un premier million pour aménager la nouvelle rue industrielle dans le secteur Est de Varennes

Non les camions ne peuvent pas encore y rouler mais les élus varennois ont récemment octroyé un premier contrat en vue de l’ouverture d’une nouvelle rue industrielle dans le secteur de l’ancienne usine de Pétromont, à l’Est du territoire En fait ce sont plus d’un million de dollars qui vont d’abord être consacrés pour les travaux de services professionnels. 1,022.000 $ plus exactement.

Cette nouvelle route de contournement serait construite entre le boulevard Marie-Victorin et la Montée de la Baronnie. Elle permettra à toute la circulation lourde de ce secteur industriel de Varennes, d’accéder plus rapidement aux réseaux autoroutiers comme l’autoroute 30, sans pour autant circuler sur le boulevard Marie-Victorin ou De La Picardie.

Pour l’heure donc les premières sommes engagées le sont pour les services professionnels mais la construction comme telle de la nouvelle rue occasionnera des dépenses beaucoup plus considérables, de l’ordre d’au moins cinq millions de dollars car de nombreux obstacles sont sur la route.

Au sujet des terrains de l’ancienne usine de Pétromont, le maire Damphousse a précisé que l’opération de décontamination n’était pas encore terminée et qu’il faudrait compter encore un an ou même un an et demi avant la réhabilitation complète de ceux-ci.



Un million pour une conduite d’eau

Un autre chantier important nécessitera des dépenses d’un million de dollars. La Ville procédera en effet à des travaux d’installation d’une conduite d’eau potable sous le ruisseau Notre-Dame. En principe, le cout du chantier ne devrait pas excéder 965,000 $ car c’est le montant qui a été octroyé par les élus lors de l’assemblée du mois de mars.