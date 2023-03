la Banque de l’infrastructure du Canada investit 227 millions $ à Varennes

C’est au tour de la Banque de l’infrastructure du Canada d’annoncer un important investissement à Varennes, dans les carburants à faible teneur en carbone, en injectant 277 millions de dollars dans l’entreprise Recyclage Carbone Varennes spécialisée en production de biocarburants à partir de matières résiduelles et de biomasse forestière.

L’usine dont les installations sont en construction dans le secteur Est de Varennes sera réalisée par l’entreprise Enerkem. Recyclage Carbone Varennes doit démarrer ses opérations en 2025. Le coût de construction de la nouvelle usine, la plus importante du genre au Canada est estimé à 1,2 milliard. Il s’agit d’un projet de coentreprise entre Shell, Suncor Énergie, la société suisse de gaz naturel Proman et le gouvernement du Québec qui s’est d’ailleurs déjà engagé dans le financement de l’usine de Varennes.

Recyclage Carbone Varennes intégrera entre autres et comme nous le rapportions dans notre dernière édition, l’un des plus grands électrolyseurs au monde, qui divisera les molécules d’eau en oxygène et en hydrogène vert pour les utiliser dans son processus de fabrication de biocarburants.