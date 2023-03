Le centre de traitement des eaux de la Rive-Sud retire 40 tonnes de matières résiduelles chaque jour

Les eaux usées des villes de Longueuil, Boucherville, Brossard et Saint-Lambert sont traitées au Centre d’épuration Rive-Sud (CERS) avant d’être retournées au fleuve. Cette usine a été construite en 1992 sur l’Ile Charron en face de Boucherville. Chaque jour, l’usine d’épuration traite en moyenne 300 000 m3 d’eaux usées desquelles elle retire une charge d’environ 40 tonnes de matières résiduelles, principalement organiques.



Le traitement des eaux, est constitué de quatre étapes de dégrillage, dessablage et décantation soit le traitement des boues, l’incinération, le traitement de l’air et des gaz.

Les eaux usées arrivent au CERS par 3 conduites subaquatiques en provenance des stations de pompage Roland-Therrien (Longueuil), Lafrance (Longueuil) et Bachand (Boucherville).

D’abord ’eau circule d’abord au travers de trois dégrilleurs où sont retirés les gros débris contenus dans l’eau. Ces déchets sont captés par les dégrilleurs, chargés dans une semi-remorque et dirigés vers un site d’enfouissement autorisé.

Elle circule ensuite au travers de trois dessableurs permettant l’enlèvement principalement du sable et des écumes (huiles et graisses).

Par la suite, des produits chimiques sont ajoutés afin de faciliter l’enlèvement des matières en suspension par décantation.

Les matières en suspension décantées se déposent au fond du bassin de décantation pour former un lit de boues alors que les eaux épurées de ces matières sont rejetées au fleuve par l’émissaire du CERS dont l’exutoire se situe dans la voie maritime du Saint-Laurent à plusieurs mètres de profondeur.

Les boues décantées sont continuellement ensuite récupérées par des racleurs de fond et dirigées vers des trémies situées à une extrémité des décanteurs, d’où elles sont pompées vers les épaississeurs de boues. La chaîne de traitement des boues se caractérise par un procédé de traitement en 3 étapes : épaississement, homogénéisation et déshydratation. Ainsi les boues épaissies sont combinées aux écumes dans un bassin permettant leur homogénéisation. Les boues homogénéisées sont ensuite pompées vers les pressoirs permettant leur déshydratation.

À la sortie de la chaîne de traitement des boues celles-ci sont incinérées ou évacuées. La plus grande partie des boues déshydratées étant incinérées, ce procédé permet d’extraire l’énergie contenue dans celles-ci et de la transformer sous forme de vapeur d’eau. Le réseau de vapeur permet le chauffage de l’usine. La fraction restante est retournée au sol par épandage sur des terres agricoles en conformité avec le cadre règlementaire québécois. Les cendres résultant de l’incinération sont quant à elles valorisées en cimenterie.

Finalement le système d’extraction et de traitement de l’air vicié de l’usine garantit de bonnes conditions d’hygiène à l’intérieur de l’usine et l’absence de nuisances dues aux odeurs à l’extérieur. Le rejet gazeux de l’incinération est traité et rejeté dans l’atmosphère