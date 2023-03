Tunnel Lafontaine: Les travaux progressent, les coûts explosent

Si toutes les équipes du Ministère des transports ainsi que les ouvriers du consortium Renouveau Lafontaine estiment que les travaux avancent selon les échéanciers prévus, dans le vaste chantier de réfection du Tunnel Louis Hyppolite-Lafontaine, l’augmentation de la facture va encore plus vite. Lundi dernier le gouvernement a annoncé que les couts estimés pour la réfection du Tunnel avait grimpé de un milliard de dollars en raison, entre autres, de la dégradation beaucoup plus importante que prévue de la structure actuelle et de plusieurs mises à niveau essentielles entre autres en termes de sécurité incendie. Voilà donc la facture totale estimée à ce jour à 2,5 milliards de dollars alors qu’en 2019, lors de la première annonce du lancement des travaux, ceux-ci étaient estimés à 500 millions de dollars. En 2020 le montant est passé à 1,1 milliard puis à 1,4 milliards pour en arriver au montant estimé aujourd’hui.

Il faut aussi rappeler que la fin des travaux de réfection est prévue pour 2026 ce qui fait dire à plusieurs observateurs que ces fortes hausses ( qui ne sont peut-être pas les dernières) devraient obliger à une sévère réflexion au ministère des transports car, de toute évidence, l’ampleur du projet a été mal évalué, c’est même à de demander s’il n’aurait pas été plus opportun de construire carrément un nouveau pont.

Durant toute la période des travaux plusieurs mesures de mitigation ont été mises en place dont l’aménagement de stationnements incitatifs à Boucherville; stationnement qui, malgré les travaux, demeurent à moitié vide depuis le mois d’octobre.