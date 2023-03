Jeunes écolos recherchés pour participer à un forum sur l’environnement en Guadeloupe

Vous êtes âgés de 12 à 17 ans et vous avez un intérêt marqué pour les questions environnementales? Vous êtes peut-être le candidat idéal pour participer à un forum jeunesse sur le thème de l’environnement et du développement durable qui se tiendra en Guadeloupe du 7 au 15 juillet prochain.

Parce que la Ville de Boucherville est jumelée avec Les Abymes, elle offre la possibilité à deux adolescents de vivre cette expérience unique et de se joindre à une trentaine d’autres en provenance de la Guadeloupe et des îles antillaises voisines. Le Forum aura lieu dans le secteur du parc national de la Guadeloupe.

Un concours de candidatures sera officiellement lancé le 27 mars prochain. Sarah Maude Perras, membre du comité jeunesse de Boucherville, explique les critères de sélection. « Les deux personnes sélectionnées devront avoir un grand intérêt pour l’environnement et le développement durable; détenir des habiletés de communication; être disponibles pour suivre une formation avant le départ, et au retour pour présenter un compte rendu. »

La Ville de Boucherville assumera les coûts de transport des deux représentants de Boucherville qui seront accompagnés d’un adulte. Là-bas, ils seront hébergés et nourris aux frais des Abymes.

Le dévoilement des deux candidats retenus sera fait le 22 avril lors de la Journée de la terre. Des membres du comité jeunesse profiteront d’ailleurs de cette journée symbolique pour planter un arbre près du monument de la Paix.

Le concours de sélection intitulé « Prends ton envol pour la planète » sera en ligne sur le site Web de la Ville de Boucherville dès le 27 mars et jusqu’au 9 avril.