Recyclage Carbone Varennes pourra produire 10 tonnes d’hydrogène quotidiennement

Une entreprise de Varennes, « Recyclage Carbone Varennes », sera équipée du plus important système d’électrolyse qui lui permettra de produire pas moins de 10 tonnes d’hydrogène quotidiennement. Le fabricant Accelera by Cummins, fournira en effet un système d’électrolyse à membrane échangeuse de protons de90 mégawatts à l’usine de Recyclage Carbone Varennes (RCV) Il s’agit d’une étape clé dans le développement de l’hydrogène vert en Amérique du Nord.

RCV est un consortium entre Shell, Suncor et Proman, avec l’appui des gouvernements du

Canada et du Québec. La bio raffinerie sera alimentée par la plateforme technologique exclusive de transformation des déchets en méthanol développée par Enerkem.

Ce système d’électrolyse sera composé de quatre HyLYZER®-5000 ce qui en fait le plus

important appareil d’électrolyse d’Accelera. Chaque HyLYZER-5000 utilise 25 MW d’électricité pour produire jusqu’à 10 tonnes d’hydrogène par jour. Cette installation sera unique en son genre. Elle aura la capacité de générer de l’hydrogène et de l’oxygène renouvelables permettant à RCV de convertir des déchets en biocarburants et en produits chimiques circulaires. L’usine de RCV est en construction et devrait être mise en service en 2025. Un électrolyseur permet de séparer les molécules d’hydrogène et d’oxygène présentent dans l’eau. L’hydrogène peut être stocké sous forme de liquide ou de gaz comprimé. L’usine RCV utilisera à la fois l’hydrogène et l’oxygène renouvelables pour recycler le carbone et l’hydrogène des déchets.