Victoria Gagnon-Pouliot : la reine du ski de bosses à Saint-Sauveur

La Bouchervilloise Victoria Gagnon-Pouliot a décroché la médaille d’or à la compétition régionale de ski de bosses du Sommet Saint-Sauveur qui se tenait les 11 et 12 mars derniers.

La jeune skieuse âgée de 12 ans a terminé première au cumulatif des compétitions dans les catégories U12-U14 et U16 et parmi les 27 skieuses participantes.

L’athlète rêve d’ici à cinq ans de skier avec son idole, la championne du monde des bosses à cinq reprises et championne olympique en 2018, la Française Perrine Laffont.