Jeux panaméricains : l’avironneur Victor Lefebvre au Chili pour qualifier le Canada

Le Longueuillois Victor Lefebvre fera partie de l’équipe canadienne d’aviron qui participera à l’étape de qualification en prévision des Jeux panaméricains. Cette régate déterminera les pays qui se disputeront les différentes épreuves des Jeux panaméricains qui auront lieu au Chili à la fin d’octobre.

Lors de cette étape préliminaire qui se déroulera également au Chili en avril prochain, le Canada tentera de qualifier dix embarcations. Victor Lefebvre fera partie d’un équipage de quatre de couple. « J’ai très hâte à la qualification au Chili. Ce sera ma première course internationale. L’objectif est de qualifier le bateau pour les Panams, mais ce sera aussi une bonne préparation pour les championnats du monde U23 de cet été » a commenté l’avironneur de Longueuil.

« Pour ces 17 rameurs émergents qui composent l’équipe, la régate de qualification est une rare occasion de se confronter à certains des meilleurs rameurs des Amériques et de concrétiser la place du Canada aux Jeux » a souligné le responsable du programme de la prochaine génération, Chuck McDiarmid.

En janvier dernier, l’avironneur de Longueuil a quitté le centre du Lac Brome pour rejoindre l’équipe de l’Université de Victoria en Colombie-Britannique. Il y poursuit ses études en génie mécanique. « J’ai opté pour Victoria, parce qu’elle a une très bonne équipe d’aviron. Elle offre un programme très compétitif et je peux m’entraîner sur l’eau à l’année. Ça me permet aussi d’évoluer à proximité du centre d’entrainement national » a précisé Victor Lefebvre pour expliquer sa décision. Quatre des 17 avironneurs qui participeront à la régate de qualification proviennent des Vikes de l’Université de Victoria.