Une invitation des Chevaliers de Colomb

Les premiers doux rayons printaniers vous inspire, quoi de mieux que de participer le dimanche le 26 mars au brunch des Chevaliers de Colomb, Conseil 5673 de Boucherville.

Le déjeuner aura lieu à la Salle paroissiale Sainte-Famille, située à l’arrière de l’église Sainte-Famille (sur Marie-Victorin à Boucherville), plus précisément au 553 rue Saint-Charles à Boucherville de 8h30 à 12h00.

Le coût est très modique et abordable : 10$ pour un adulte et 5$ pour une enfant.