Crise à la SAAQ: La FCC réclame la suspension des frais de renouvellement des permis de conduire

La Fédération canadienne des contribuables réclame la suspension des frais de renouvellement des permis de conduire de cette année en raison de la panne informatique qui perdure à la Société de l’assurance automobile du Québec.



«Des milliers de Québécois doivent faire la file pendant de longues heures pour renouveler leur permis de conduire et les responsables de la SAAQ n’ont que de simples excuses à offrir », a déclaré Nicolas Gagnon, directeur Québec pour la FCC.



« Cette situation est inacceptable. Si la SAAQ n’est pas en mesure de fournir ses services de manière efficace, elle devrait au moins offrir une suspension des frais de renouvellement du permis de conduire jusqu’à l’année prochaine en guise de compensation. »



En février, la Société de l’assurance automobile a lancé sa nouvelle plateforme en ligne appelée SAAQclic pour permettre aux automobilistes d’accéder à leur dossier à tout moment.



Au moment de son lancement, le projet numérique avait coûté aux contribuables près de 458 millions de dollars.



Cependant, un nombre important de problèmes informatiques se sont accumulés depuis le lancement, provoquant des files d’attente interminables aux points de service. La crise est telle que la ministre des Transports, Geneviève Guilbault, a dû interrompre son voyage en Europe.



«Les Québécois ont investi près d’un demi-milliard de dollars pour obtenir en retour un gâchis informatique», a déclaré M. Gagnon. «Il est temps que la ministre des Transports et la direction de la SAAQ rendent des comptes.»



La FCC suggère au gouvernement du Québec de suivre l’exemple du gouvernement de l’Ontario, qui a annoncé l’année dernière la suppression des frais de renouvellement des vignettes d’immatriculation afin d’aider les automobilistes à faire face au coût de la vie.



En même temps, les contribuables méritent des réponses.



«L’annulation des frais de renouvellement du permis de conduire serait une compensation acceptable, mais le gouvernement doit également lancer une enquête pour aller au fond de cette crise et nommer les responsables», a déclaré M. Gagnon. «Le premier ministre François Legault et la ministre Guilbault doivent répondre de cette situation».